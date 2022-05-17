Москва, 17 мая, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Страны Евросоюза всё больше теряют свою автономию. Об этом 17 мая заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на III просветительском марафоне Российского общества «Знание».

Kremlin.ru Сергей Лавров

«Вообще в Евросоюзе сейчас только, наверное, президент Макрон ещё пытается как-то говорить о стратегической автономии Евросоюза. Я уверен, что им это не позволят», — заявил Лавров.

«И Евросоюз уже всё больше и больше срастается с Североатлантическим альянсом, они это и не скрывают. Вот сейчас Финляндия и Швеция. Вчера президент об этом говорил: мы не видим какой-либо необходимости для Финляндии и Швеции заботиться о своей безопасности. Поэтому усматриваем в их решении, которое наверняка было активно пролоббировано Вашингтоном и самим НАТО, лишь геополитический ход», — указал он.