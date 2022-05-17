Кабул, 17 мая, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения объявила о снижении заболеваемости и смертности COVID-19 в Афганистане, но заявила, что с 2020 года 97 медицинских работников и не менее 7287 местных жителей скончались от коронавируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

ВОЗ обнародовала данные 16 мая, заявив, что с начала пандемии по меньшей мере 4749 работников здравоохранения в Афганистане заразились коронавирусом. По данным организации, с начала пандемии в лабораториях страны было взято 558 230 проб на коронавирус; по меньшей мере 7287 человек скончалось.

Только за двенадцатую неделю 2022 года было проведено 4287 тестов и зарегистрирована смерть восьми человек.

ВОЗ сообщает, что статистические данные за двенадцатую неделю этого года показывают снижение числа случаев заболевания на 51% и снижение смертности на 27% по сравнению с предшествовавшей неделей.

По данным организации, всего с февраля 2020 года в Афганистане зарегистрировано 177 548 положительных случаев и 7726 смертей от коронавируса.

Следует отметить, что больше всего положительных случаев за последние недели зафиксировано в южных, восточных и центральных провинциях.