Приштина, Сербия, 17 мая, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Заместитель главы МИД Косово Крешник Ахмети 16 мая в ходе заседания правительства выдвинул инициативу о введении санкций против «ЧВК Вагнер». Инициатива была одобрена и введена в действие.

Https://twitter.com/IvanSidorenko1/status/978653155541078022 В ходе изучения фотографий некоторые наблюдатели отмечают, что представленные на фотографиях бойцы с большой долей вероятности являются российскими добровольцами из так называемой ЧВК «Вагнер»

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, ЧВК обвинили в «разжигании насилия». Предложение последовало следом за введением ограничительных мер против «ЧВК Вагнер» в ЕС.

Санкции Косово включают заморозку средств, запрет на перемещение по территории Косово и арест фондов 11 членов группы Вагнера.

В июне 2017 года «ЧВК Вагнера» была включена в санкционный список США, где данная организация была названа PMC Wagner и включена в рубрику «украинские сепаратисты»