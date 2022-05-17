17 мая 2022 | Время чтения 5 мин

Оксана Хмурова, , 15:23 — REGNUM Сдающиеся в плен украинские боевики из «Азовстали» являются преступниками, о зверствах которых рассказывают жители Мариуполя, поэтому их нельзя обменивать, их нужно судить. Об этом напоминают пользователи социальных сетей, комментируя новость о том, что из «Азовстали» в Мариуполе сдались в плен 256 украинских боевиков.

Пленные немцы

Пользователи соцсетей требуют расследовать преступления сдавшихся в плен и наказать их в соответствии с законом.

«Никаких обменов чтобы не надумали! Нужно их судить!» — написала Анна Р.

«Просто напомню: сдающиеся сейчас в плен «азовцы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это именно те садисты, о которых с ужасом и ненавистью рассказывают жители Мариуполя. Как выбрасывали людей из квартир, чтобы оборудовать там огневые точки. Как с бессмысленной жестокостью не выпускали из подвалов набрать воды умиравших от жажды. В один голос жители Мариуполя говорят о том, что ни куском хлеба, ни глотком воды им не помогали — пока не пришли наши. Как снайперы стреляли в головы детям, выскочившим на улицу, — о десятках таких случаев мне рассказал хирург больницы Скорой помощи, где в морге лежали эти малыши. Как ради забавы танки стреляли по людям, по домам. Как за неосторожное слово подросткам заливали рот монтажной пеной. Как бесследно исчезли девушки и женщины. Сотни, тысячи таких историй. Живые и мертвые мариупольцы станут свидетелями обвинения на суде над этими нелюдями», — написал в телеграм-канале депутат Государственной думы России, первый заместитель председателя Всероссийской организации «Боевое братство» Дмитрий Саблин.

«Нужно судить их! За всех погибших за восемь лет мирных граждан, за Дом профсоюзов, за пацанов на передовой! За всех комбатов ДНР и ЛНР, за всех пострадавших! Судить нацистов!» — этот комментарий Степаны Ш. в одной из групп в социальной сети набрал десятки лайков.

Боевики нацбата «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с «Азовстали» сдаются российским военным Цитата из видео «Боевики нацбата «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с «Азовстали» сдаются российским военным»

«Нацисты Азова (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали закрывать и удалять свои аккаунты в социальных сетях. Боятся. Кара все равно их настигнет!» — пишет Алевтина.

«Следствие (тщательное!) и суд — это важно! Пожизненное заключение строгого режима без всякой надежды на иное, да и не в одиночке, а с ворами-рецидивистами, которым показать, что это у них за сокамерники», — высказал свое мнение Алексей Н.

Михаил П. надеется на то, что «приговором будет расстрел. Другого не должно быть. За все зверства, за наших ребят, за детей, стариков, за предательство памяти погибших дедов, прадедов в Великой Отечественной войне».

«Этих пленных надо размещать до суда в тех населенных пунктах, куда лупят укропы из артиллерии», — считает Илья Р.

«Главное, чтобы все они не оказались водителями, землекопами и бухгалтерами. А то окажется, как всегда: они ничего не знали, где находятся и что делают. Их, бедненьких, обманули. За руины Мариуполя все виновные должны быть наказаны», — высказал опасения Виктор Ш.

Ксения В. написала, что «надо их отправить восстанавливать города, которые они разрушили. На самые тяжелые работы их!»

«Совсем значит у них дела плохи, раз сдаются сотнями. Дожали-таки нациков наши», — написал Виталий С.

«Если Азов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является террористической организацией, то они все террористы и все виновны. Кому-то только вышка светит. Никто из них не должен быть выпущен или обменен, но если менять, то только тяжелораненых без конечностей. Пусть живут и кара им будет на всю жизнь», — считает Василий С.

Пользователи интересуются, почему ничего не слышно о натовских военных.

«И где натовские генералы и сотрудники биолабораторий?» — спросила Виктория К., и с ней соглашается Екатерина Ж.: «Действительно, как-то все официальные лица перестали упоминать натовских вояк, пребывающих на территории «Азовстали». Интересно».

«Почему нельзя снимать сдающихся в плен, как пишет в своем телеграм-канале Александр Ходаковский? Это позор? Страх? Или большой секрет?» — недоумевает Анна А.

«Это большой секрет Зели прежде всего, который после сдачи в плен и 40-секундного спича о «героях «Азовстали» зачищает оставшихся живых, — считает Иван К. — Военкор Евгений Поддубный в своем телеграм-канале же сообщил, что с утра ВСУ бьют из РСЗО по селу Еленовка, где располагается СИЗО, куда доставили часть сдавшихся накануне «азовцев» (организация, деятельность которой запрещена в РФ): «По последним данным с позиций в Новомихайловке киевские боевики выпустили по Еленовке 10 ракет из Бм-21 «ГРАД».

Боевики нацбата «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с «Азовстали» сдаются российским военным Цитата из видео «Боевики нацбата «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с «Азовстали» сдаются российским военным»

Пользователи считают, что жителям Мариуполя обязательно нужно показать всех пленных, чтобы они смогли опознать преступников, которые убивали, мучали и держали в заложниках людей.

«Может какие-то стенды с портретными фотографиями, хотя, понимаю, что пленных очень много и стендов не напасёшься. Но показания людей, вплоть до очных ставок с видеофиксацией, очень важны. Не только для будущего суда, но и как оружие в информационной войне. Это не Буча — это реальные люди, которые пережили ад и могут опознать тех, кто им этот ад устроил. Мне кажется, что это очень важно», — пишет телеграмм-канал Голос Мордора.

В соцсетях пишут, что всем нацистам и бандеровцам нужно сложить оружие, поскольку их наказание — лишь дело времени.

«Все пускай сдаются, все равно не победят, сколько бы оружия им ни присылал Запад. Россия отступать точно не намерена», — написал Геннадий Р.

«Сдача бандеровцев на «Азовстали» — это серьезная победа. Это и конец переможной эпопеи, и урок для других группировок боевиков на будущее. Может, у них ума будет больше и продолжать бессмысленное сопротивление им не захочется. А это позволит сохранить как можно больше людей и инфраструктуры в городах», — пишет телеграм-канал Боевой листок.

Напомним, что спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «нацистские преступники не должны подлежать обмену, это военные преступники, и мы должны делать все, чтобы они предстали перед судом».