Анкара, 17 мая, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун посетил Турцию с официальным визитом. Об этом 17 мая сообщает Algerie Presse Service.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Алжир

По данным журналистов, в ходе визита Теббун встретился со своим турецким коллегой Реджепом Таиром Эрдоганом.

По итогам встречи лидеры двух государств подписали пакет документов, касающихся двустороннего сотрудничества между Турцией и Алжиром по ряду направлений. Как заявил президент Абдельмаджид Теббун, Алжир планируют увеличить объём турецких инвестиций до $10 млрд.

«Мы отметили достижения, достигнутые после визита президента Эрдогана в 2020 году, по итогам которых были заключены многочисленные соглашения о сотрудничестве. Сегодня мы договорились довести объем турецких инвестиций в Алжир до более чем 10 миллиардов долларов США», — заявил президент Теббун.