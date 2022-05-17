Москва, 17 мая, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале видео сдачи в плен украинских боевиков, которые были заблокированы на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.

Prompolit.info Завод «Азовсталь» в Мариуполе

На видео показано разоружение националистов, их обыск и транспортировка раненых. Некоторых несут на носилках, в конце ролика боевиков усаживают в автобусы.

Отмечается, что за прошедшие сутки сложили оружие и сдались в плен 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый.

Все нуждающиеся в медицинской помощи направлены для лечения в больницу города Новоазовск Донецкой Народной Республики.