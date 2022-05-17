Красноярск, 17 мая, 2022, 12:49 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае выявили 47 носителей коронавируса, госпитализировали 80 заболевших (16 мая — 26). Об этом ИА REGNUM сообщили 17 мая в федеральном оперативном штабе.

Павел Соболев ИА REGNUM Коронавирус

За весь период пандемии в Красноярском крае подтверждён 365 091 случай заражения коронавирусом, выздоровели 352 894 человека. За сутки список выздоровевших пополнился 45 фамилиями.

Напомним, 16 мая в регионе выявили 43 носителя коронавируса, выздоровели 46 человек.