Ереван, 17 мая, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Еревана в течение утра 17 мая задержали 414 участников протестных акций, выступающих за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Hetq.am/Narek Aleksanyan Протесты в Ереване

Задержанным предъявляют административное правонарушение за неподчинение законным действиям правоохранителей. Ранее вице-спикер парламента Армении от оппозиции Ишхан Сагателян сообщил, что в отделениях полиции не осталось свободных мест для протестующих.

Вице-спикер заявил, что у движения «Сопротивление» получилось продемонстрировать силу, блокировав движение в столице, а правоохранители не успевали справляться с активистами. Сагателян объявил о приостановке акций неповиновения и объявил о митинге на площади Франции в 19:00 (18:00 мск).

Напомним, масштабные акции протеста в Ереване, организованные оппозиционными партиями, проходят каждый день с 1 мая. В полиции нескольких лидеров протестующих обвинили в избиении группы пожилых людей и в подкупе с целью привлечь участников на митинг. Активистов задержали, возбуждены уголовные дела.