Томск, 17 мая, 2022, 12:47 — ИА Регнум. В Томской области за прошедшие сутки выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом. 26 человек госпитализированы в стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

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Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 130 895. 834 пациента скончались.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 128 699 человек, в том числе 51 за последние сутки.