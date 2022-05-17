Берлин, 17 мая, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт ожидает, что Турция в конечном итоге согласится на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом она заявила 17 мая журналистам по пути на встречу с чиновниками ЕС, передает шведский телеканал SVT.

Кристина Ламбрехт

«Все решения должны приниматься единогласно, и важно, чтобы мы вели активный диалог с Турцией. Но, в конце концов, речь идет об улучшении условий для НАТО, когда в альянс войдут две такие сильные страны, как Швеция и Финляндия. И я убеждена, что Турцию тоже в этом убедят», — сказала Ламбрехт в своем кратком комментарии.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что его страна будет блокировать намерение Швеции и Финляндии вступить в НАТО из-за того, что в этих странах якобы существует поддержка курдских формирований.

В свою очередь Власти Швеции и Финляндии уже заявили, что намерены задействовать дипломатические каналы для разрешения спорной ситуации.