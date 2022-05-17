Екатеринбург, , 13:19 — REGNUM В Свердловской области по состоянию на 17 мая действует один лесной пожар. Огнём охвачены семь гектаров леса. Информация об этом опубликована на сайте Авиалесоохраны России.

Лесной пожар (сс) Georgia Emergency Management Agency

Кроме того, на территории Березовского городского округа Среднего Урала действует один пожар на землях иных категорий. Площадь возгорания составляет 50 гектаров.

Отметим, всего в России действует 95 лесных пожаров на площади 28 677 гектаров. При тушении задействованы 4876 человек, 841 единица техники, 33 воздушных судна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев признал, что ситуация с лесными пожарами в регионе остаётся непростой. Куйвашев поручил главам муниципалитетов усилить контроль пожароопасной обстановки.