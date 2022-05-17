Вашингтон, 17 мая, 2022, 12:46 — ИА Регнум. В июне 2022 года популярная игра Fall Guys: Ultimate Knockout в жанре «королевской битвы» покинет каталог сервиса по продаже видеоигр Steam. Об этом 17 мая сообщает портал Comicbook.

Иван Шилов ИА REGNUM Fall Guys: Ultimate Knockout

В 2021 году компания Epic Games приобрела студию Mediatonic, после чего объявила, что Fall Guys станет бесплатной и «переедет» в магазин Epic Games Store. Автор статьи обратил внимание, что до этого компания Тима Суини сделала аналогичный шаг, когда приобрела компанию Psyonix, разрабатывающую игру Rocket League в жанре «футбольных гонок». Отметим, что пользователям Steam, ранее купившим Fall Guys, беспокоиться не о чем, поскольку разработчики по-прежнему будут поддерживать эту версию игры.

Напомним, релиз Fall Guys: Ultimate Knockout состоялся 4 августа 2020 года на ПК и консоли PlayStation 4, ожидается, что на PlayS­tation 5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch игра выйдет 21 июня 2022-го. Она предлагает участникам (их число может доходить до 60) выполнять различные задачи в матчах, которые разбиты на несколько раундов. Геймеры, не успевшие выполнить эти задачи, выбывают.