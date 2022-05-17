Маймана, Афганистан, 17 мая, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Пятилетний ребёнок погиб в дорожно-транспортном происшествии в административном центре афганской провинции Фарьяб.

Мотоциклист

Местные источники сообщили газете 8 Sobh, что мотоциклист сбил пятилетнюю девочку по имени Айша. Согласно этим источникам, Айша скончалась после прибытия в больницу.

Источники добавляют, что водитель мотоцикла был арестован талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Местные представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Фарьябе заявили, что несоблюдение правил дорожного движения и халатность водителей привели к увеличению дорожно-транспортных происшествий. По их данным, в результате ДТП в Фарьябе за последний месяц погибли и получили ранения более десяти человек.