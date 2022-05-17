Москва, 17 мая, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Утверждены списки проектов-победителей первого специального конкурса 2022 года на предоставление грантов Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. За неделю заявочной кампании в системе начали оформлять заявки свыше 1800 творческих команд, из них полностью завершены и направлены в Фонд на рассмотрение экспертам 774 заявки из 72 регионов России. По итогам независимой экспертной оценки проектов поддержку получат 32 инициативы из 19 регионов России: Москвы, Белгородской, Нижегородской, Рязанской, Курганской, Тамбовской, Тульской, Новосибирской, Ростовской, Тюменской, Ивановской, Архангельской, Псковской областей, Санкт-Петербурга, Удмуртской Республики, Пермского края, Хабаровского края, Башкирии и Татарии.

ИА REGNUM Культурные инициативы

Общая утвержденная сумма грантовой поддержки — 252 648 287 рублей. В реализацию проектов авторы и партнеры поддержанных проектов готовы внести и привлечь184 237 327 рублей дополнительных средств.

В тематическом направлении «Укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей» поддержано 17 заявок. В направлении «Популяризация и сохранение общероссийской культурной идентичности» — 15 проектов. Больше всего проектов-победителей были представлены от НКО — 23 (71,88%).

Грантовую поддержку до 500 тысяч рублей получат 10 творческих команд, еще 11 — от 500 тыс. до 3 млн рублей, 5 заявителей — от 3 до 10 млн рублей, 6 – более 10 млн рублей. Со всеми заявками и описанием проектов-победителей можно ознакомиться на официальном сайте фонда.

Отметим, что сейчас идет отбор заявок, поданных на второй специальный конкурс на предоставление президентских грантов на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий в 2022 году. За время заявочной кампании второго спецконкурса в системе начали оформлять заявки 2007 творческих команд, полностью завершены и направлены на рассмотрение в Фонд 1101 заявка из 79 регионов России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, специальные конкурсы Президентского фонда культурных инициатив проводятся в соответствии с указанием Президента Российской Федерации от 13 апреля 2022 года № Пр-645. Участники, согласно условиям конкурса, должны загрузить для валидации и оценки экспертов заявки на проекты, связанные с популяризацией и сохранением общероссийской культурной идентичности и укреплением традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Сроки реализации проектов — с 1 апреля по 30 сентября 2022 года.

Из бюджета Президентского фонда культурных инициатив на проведение специальных конкурсов будет направлен 1 млрд рублей. Отборы проектов, поданных на специальные конкурсы, проходят по ускоренной процедуре.

В специальных конкурсах принимают участие некоммерческие организации, в том числе муниципальные (за исключением государственных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, политических партий, муниципальных казенных учреждений), коммерческие организации, индивидуальные предприниматели.