Краснодар, 17 мая, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Группа организаторов подпольного казино осуждена в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону 17 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Виновными в совершении шести эпизодов преступления суд признал 40-летнего Заура Д., 46-летнего Алана Т., 34-летнюю Мадину А. и 35-летнего Артёма А.

Как установлено судом и следствием, в 2017 году Заур Д. создал преступную группу с целью проведения азартных игр на территории Славянского района. Фигуранты подыскали помещение на улице Ленина в городе Славянске-на-Кубани, где установили специальное оборудование и наняли сотрудников — операторов для проведения азартных игр. Прибыль распределялась между участниками преступной группы.

«Бизнес» пресекли в 2018 году сотрудники полиции. Тогда из помещения изъяли десять персональных компьютеров, у участников группы были обнаружены и изъяты тетради с записями, банковские карты, денежные средства, мобильные телефоны.