Москва, 17 мая, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов призвал не заканчивать специальную военную операцию на Херсонской области Украины, передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

Следите за развитием событий в трансляции: «Сражаемся на своей земле: спецоперация России продолжается — трансляция»

«Я убежден, мы не остановимся на Херсонской области. Потому что гидра нацизма, которая подняла там голову, если мы срубим одну голову и остановимся — вырастет вдвое больше, и останавливаться нам ни в коем случае нельзя», — сказал Миронов в ходе заседания Госдумы.

Он также не считает, что операция идет медленно.

Читайте также: НАТО давно учитывает Финляндию и Швецию при военном планировании — Лавров