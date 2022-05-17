Ходаковский: свыше 500 боевиков с «Азовстали» уже сдались в плен
Москва, 17 мая, 2022, 12:45 — ИА Регнум. К утру 17 мая в плен сдались уже свыше 500 украинских неонацистов и военнослужащих, которые перед этим прятались в бомбоубежищах завода «Азовсталь» в городе Мариуполь Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом заявил командир батальона «Восток» Народной милиции ДНР Александр Ходаковский в эфире телеканала «Россия 1».
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Завод «Азовсталь» в Мариуполе
По его словам, 16 мая сдались порядка 250 боевиков. Примерно столько же успели сложить оружие утром 17 мая.
«В настоящий момент мы имеем больше 500. Но все данные у меня на руках не находятся», — сказал Ходаковский.