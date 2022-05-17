Москва, 17 мая, 2022, 12:45 — ИА Регнум. К утру 17 мая в плен сдались уже свыше 500 украинских неонацистов и военнослужащих, которые перед этим прятались в бомбоубежищах завода «Азовсталь» в городе Мариуполь Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом заявил командир батальона «Восток» Народной милиции ДНР Александр Ходаковский в эфире телеканала «Россия 1».

Prompolit.info Завод «Азовсталь» в Мариуполе

По его словам, 16 мая сдались порядка 250 боевиков. Примерно столько же успели сложить оружие утром 17 мая.

«В настоящий момент мы имеем больше 500. Но все данные у меня на руках не находятся», — сказал Ходаковский.