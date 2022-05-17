Москва, 17 мая, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Запад фактически отказывается подтверждать свою приверженность демократичности в мировых делах. Об этом сегодня, 17 мая, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Kremlin.ru Сергей Лавров

Запад не закрепляет в рамках международных отношений верховенство закона и демократические ценности. По его словам, это прямо противоречит принципу, который закреплен в уставе ООН и который, по большому счету, является «предтечей» многополярности.

«Принцип, как записано в уставе ООН, основан на уважении суверенного равенства государств. Не уважают наши западные партнеры суверенное равенство, не хотят многополярности, они провозгласили однополярный мир», — подчеркнул Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия хочет получить гарантии безопасности, которые будут общими как для Москвы, так и для Украины и всей Европы, заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров.

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