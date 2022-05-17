Пенза, 17 мая, 2022, 12:43 — ИА Регнум. В Пензенской области выявили за последние сутки 63 случая заражения коронавирусом, выписали по выздоровлении 77 человек. В стационары госпитализировали 26 ковид-пациентов, сообщает 17 мая общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в Пензенской области зарегистрировано 186 120 случаев заражения коронавирусом. За время пандемии выздоровели 179 746 пациентов, скончались 5865 человек, в том числе трое — за сутки.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Карачаево-Черкесии закрыли последний госпиталь, где оказывалась помощь пациентам с COVID-19.

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