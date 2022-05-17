Таштагол, Кемеровская область, , 12:42 — REGNUM На шахте «Таштагольская» в Кемеровской области произошёл горный удар. Эвакуировано 252 горняка, сообщает «Интерфакс».

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По данным единой дежурно-диспетчерской службе Таштагольского района, всех находившихся под землёй людей вывели, пострадавших нет. В настоящее время устанавливают причины инцидента.

Напомним, горным ударов называют внезапное разрушение предельно напряжённой части массива породы, прилегающей к подземной горной выработке. Он может сопровождаться выбросом пород, звуковым эффектов и возникновением воздушной волны.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года на шахте произошло задымление, из-за чего все горняки были эвакуированы.

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