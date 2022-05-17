Екатеринбург, 17 мая, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Встреча выпускников «Клуба весёлых и находчивых» снова пройдет в Екатеринбурге. Игра состоится 15 июля в Екатеринбург-ЭКСПО, сообщили журналистам в свердловском департаменте информполитики.

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По традиции вести шоу будет Александр Масляков. В настоящее время формируется список команд. Трансляция игр будет доступна на Первом канале.

Ранее Екатеринбург принимал подобное шоу в 2019 и 2021 годах. В 2020 году игру отменили из-за пандемии коронавируса.