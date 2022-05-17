Оренбург, , 12:42 — REGNUM В Оренбургской области обжалован приговор по делу об обворовывании родителей тяжелобольных детей. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Оренбургского областного суда.

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Жертвами аферистов стали три семьи. Ущерб составил свыше 1 млн рублей. Ещё в четырёх случаях мошенничество не было доведено до конца. Родители заподозрили неладное и отказались перечислять деньги псевдоблаготворителям.

Двое фигурантов уголовного дела совершали преступления, находясь в местах лишения свободы. Они убеждали родителей тяжелобольных детей в том, что оплатят лечение узнавали, но на счет «благотворителя» необходимо перечислить деньги для оплаты банковской комиссии за перевод благотворительной помощи. «Комиссию» мошенники присваивали.

Одного фигуранта приговорили к 11 годам и шести месяца, второго — Мужчин приговорили к семи с половиной годам. В обоих случаях предусмотрено ограничение свободы на срок два года. Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии строгого режима.

Не согласившись с приговором суда первой инстанции осужденные, а также их защитники обжаловали вердикт. Судебное заседание по делу назначено на 18 мая.