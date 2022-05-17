Ставрополь, 17 мая 2022, 12:41 — REGNUM На Северном Кавказе в настоящее время предлагают работу в сфере туризма и гостиничного бизнеса для более 300 человек, желающих трудоустроиться. Лидерами по числу вакансий в этой сфере оказались Дагестан и Ставропольский край.
По её словам, в числе субъектов СКФО с наибольшим количеством вакансий в сфере туризма и гостеприимства оказались также Северная Осетия, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Так, больше всего работодателям требуются сотрудники общепита, специалисты по размещению гостей и специалисты по продаже и организации туров. Зарплатные предложения в этих сферах составляют от 35 тыс. рублей до 50 тыс. рублей.