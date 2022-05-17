Ставрополь, 17 мая, 2022, 12:41 — ИА Регнум. На Северном Кавказе в настоящее время предлагают работу в сфере туризма и гостиничного бизнеса для более 300 человек, желающих трудоустроиться. Лидерами по числу вакансий в этой сфере оказались Дагестан и Ставропольский край.

Пресс-служба «Кавказ. РФ» Канатная дорога

«Сейчас на Северном Кавказе открыто более 300 вакансий в сфере туризма и гостеприимства, а с начала года работодатели из Северо-Кавказского региона разместили более 1100 таких предложений», — цитирует ТАСС аналитика макрорегиона Юг сервиса по поиску работы HeadHunter Анастасию Кабинову.

По её словам, в числе субъектов СКФО с наибольшим количеством вакансий в сфере туризма и гостеприимства оказались также Северная Осетия, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Так, больше всего работодателям требуются сотрудники общепита, специалисты по размещению гостей и специалисты по продаже и организации туров. Зарплатные предложения в этих сферах составляют от 35 тыс. рублей до 50 тыс. рублей.