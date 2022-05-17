Москва, , 12:41 — REGNUM В настоящее время российские власти рассматривают возможность оказания поддержки отечественным СМИ и в первую очередь — крупным СМИ. Об этом 17 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Антонова Дарья © ИА REGNUM

«Поддержка СМИ — это очень сложный вопрос, он рассматривается в правительстве», — сказал он.

При этом Песков отметил, что пресса в первую очередь зарабатывает на рекламе, но этот рынок в течение последнего времени сократился и потому «многие СМИ сейчас попали в трудное положение и нуждаются в поддержке».

«Конечно, в первую очередь нужно помогать крупным СМИ, которые имеют максимальную аудиторию, но я не сомневаюсь, что в ходе работы так или иначе будут продуманы и реализованы алгоритмы поддержки и других СМИ <…>, значение которых нельзя недооценивать», — уточнил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что англосаксонские СМИ, а также французские, немецкие и украинские медиа лидируют в информационных войнах, которые наблюдаются в мире.