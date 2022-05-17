Москва, , 12:41 — REGNUM Москва посмотрит на то, каким образом НАТО будет использовать территорию Швеции и Финляндии. Об этом 17 мая, выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Посмотрим, как на деле будет их территория использоваться Североатлантическим альянсом, будем делать выводы», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров также добавил, что НАТО уже долгие годы учитывает территорию Финляндии и Швеции при военном планировании продвижения на Восток.

«Поэтому в этом смысле, наверное, уже большой разницы [в связи с их вступлением в НАТО] нет», — отметил глава МИД России.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая министр иностранных дел Швеции Анн Линде под камеры журналистов подписала официальное прошение о вступлении в НАТО. Сегодня же парламент Финляндии проведёт окончательное голосование по одобрению подачи заявки страны в НАТО. Поскольку президент Финляндии Саули Ниинистё в настоящее время находится с государственным визитом в Швеции, ожидается, что он одобрит заявку удаленно. После одобрения президента посол Финляндии вручит заявку в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

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16 мая правительство Швеции официально приняло решение подать заявку на членство в НАТО. Таким образом, страна отказалась от более чем 200-летней политики неприсоединения к военным союзам. Правительство Швеции отмечает, что процесс вступления в НАТО будет начат немедленно. Он будет синхронизировал с аналогичным процессом, который происходит в Финляндии.