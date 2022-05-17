Москва, 17 мая, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Москва посмотрит на то, каким образом НАТО будет использовать территорию Швеции и Финляндии. Об этом 17 мая, выступая на просветительском марафоне общества «Знание» «Новые горизонты», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Посмотрим, как на деле будет их территория использоваться Североатлантическим альянсом, будем делать выводы», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров также добавил, что НАТО уже долгие годы учитывает территорию Финляндии и Швеции при военном планировании продвижения на Восток.

«Поэтому в этом смысле, наверное, уже большой разницы [в связи с их вступлением в НАТО] нет», — отметил глава МИД России.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая министр иностранных дел Швеции Анн Линде под камеры журналистов подписала официальное прошение о вступлении в НАТО. Сегодня же парламент Финляндии проведёт окончательное голосование по одобрению подачи заявки страны в НАТО. Поскольку президент Финляндии Саули Ниинистё в настоящее время находится с государственным визитом в Швеции, ожидается, что он одобрит заявку удаленно. После одобрения президента посол Финляндии вручит заявку в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

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16 мая правительство Швеции официально приняло решение подать заявку на членство в НАТО. Таким образом, страна отказалась от более чем 200-летней политики неприсоединения к военным союзам. Правительство Швеции отмечает, что процесс вступления в НАТО будет начат немедленно. Он будет синхронизирован с аналогичным процессом, который происходит в Финляндии.