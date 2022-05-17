Москва, 17 мая, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Госдума примет решение, рекомендующее не обменивать нацистов из «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые сейчас сдаются на заводе «Азовсталь», сообщил глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Олег Морозов

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«Будем лечить раненых, будем исполнять конвенцию по пленным и гуманно обращаться с ними. Но отпускать никого не будем. Все получат по заслугам, по суду! Преступления нацистов не отмывается, как и их наколки на теле», — отметил Морозов в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить протокольное поручение для введения запрета обмена сдавшихся нацистов.

За прошедшие сутки более 250 боевиков, укрывавшихся на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, сложили оружие и сдались в плен, сообщили в Минобороны России.