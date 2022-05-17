Москва, , 12:39 — REGNUM С 18 мая по 6 июня проект КАРО. Арт при поддержке ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм» и кинокомпании «АРК фильм» приглашают посмотреть ретроспективу выдающегося советского и российского режиссера Вадима Абдрашитова по сценариям драматурга Александра Миндадзе. Показы пройдут с обсуждением картин с участием режиссера и кинокритиков: в Москве в киноцентре «Октябрь», в Санкт-Петербурге в «КАРО 11 Охта».

Кадр из фильма Вадима Абдрашитова Фото предоставлены пресс-службой КАРО

За почти 40 лет совместной работы Абдрашитов с Миндадзе выпустили 11 полнометражных картин, в этом мае и июне у зрителей будет возможность увидеть шесть кинолент, отобранных кураторами проекта КАРО. Арт: 18 мая «Плюмбум или опасная игра» (1986) в Москве фильм представит и обсудит со зрителями Вадим Абдрашитов, 20 мая «Парад планет» (1984), 27 мая «Остановился поезд» (1982), 31 мая «Армавир» (1991), 4 июня «Магнитные бури» (2003), 6 июня цикл завершит картина «Время танцора», в Москве показ пройдет с 35мм пленки, фильм представит и обсудит со зрителями режиссер.

В Москве вместе со зрителями фильмы обсудят кинокритики Максим Селезнев, Денис Вирен, Наталья Рябчикова и Всеволод Коршунов. Расписание показов и билеты уже на сайте. Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=AKREUpBKqcc Макеты: https://disk.yandex.ru/d/ltCHQUxqlpV2iQ

По словам директора проекта КАРО. Арт Максима Горбова, в рамках ретроспективы будут показаны несколько фильмов советского периода, точно обозначающие вопросы «человека советов»; перестроечного периода, предчувствующих временную пропасть, конец эпохи. А также работы 90-х годов, отличающихся особенной свободой восприятия и милосердием к людям, которые застряли в межвременье, пытаясь научиться дышать новым воздухом новой страны.

Кадр из фильма Вадима Абдрашитова Фото предоставлены пресс-службой КАРО

«Этот прочный союз режиссера и сценариста создал точный слепок всех эпох, в которых им довелось жить и работать: СССР, Перестройка, 90-е, новая Россия. Примечательно то, что их «герои» до сих пор живут и здравствуют: и в поле повседневности, и в поле культуры. Мы можем узнать их среди нашего окружения. Проблемы идентичности в разрезе социального и определение своего личного всегда были корнем любой работы тандема Абдрашитов/Миндадзе» — рассказывает куратор КАРО. Арт Наталья Гаврук-Гаврилина, — на наш взгляд, каждый фильм сразу определяет высокую планку готовности, зрелости каждого зрителя. Герои картин, проходя свой путь, будут держать ответ перед коллективом, государством, а главное, перед самим собой. Это «неудобное» кино для зрителя, тем самым доказывающее свою четкую авторскую линию. Авторы не «кричат», не «шепчут», а последовательно, методично рассказывают историю, выражая сложную мысленную конструкцию: быть или не быть. С киноведами, кинокритиками и со зрителем мы попробуем посмотреть на современность через призму творчества этих авторов».

КАРО. Арт — это специальный проект сети кинотеатров «КАРО» с уникальной репертуарной политикой: авторское, экспериментальное, классическое, культовое кино на языке оригинала с субтитрами. КАРО. Арт дает возможность посетить самые ожидаемые зрительские премьеры и принять участие в обсуждениях с известными деятелями искусства, увидеть актуальные фестивали, важные ретроспективы, прямые трансляции и записи лучших спектаклей ведущих театральных домов, эксклюзивный арт-прокат. Подробнее: https://karofilm.ru/art