Паломники из Индонезии отправятся в Мекку для совершения хаджа
Джакарта, 17 мая, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Министерство религии Индонезии опубликовало расписание на совершение хаджа в 2022 году, сообщает CNN Indonesia.
Al Jazeera English
Хадж
Первые паломники отправятся в Саудовскую Аравию для совершения хаджа 3–4 июня 2022 года. Первая группа паломников покинут Индонезию до 18 июня 2022 года.
Вторая группа паломников отправится в Мекку с 19 июня по 3 июля 2022 года.
Затем 14 июля-14 августа 2022 года начнется этап возвращения паломников из Саудовской Аравии в Индонезию.
Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии проходит демонстрация фермеров, выращивающих масличную пальму.