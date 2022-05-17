Хельсинки, 17 мая, 2022, 12:48 — ИА Регнум. 17 мая с двухдневным государственным визитом в Швецию прибыл президент Финляндии Саули Ниинистё, который, как ожидается, в ходе своего пребывания в соседней стране подпишет заявку на вступление в НАТО. Несколько минут назад он провел совместную пресс-конференцию с королем Швеции Карлом XVI Густавом, в ходе которой они поделились своими оценками по поводу вступления их стран в состав альянса, передает телеканал SVT.

Michał Józefaciuk Саули Ниинистё

«Наша политики безопасности уже давно схожа, и даже сейчас, когда того требует ситуация, мы предпринимаем совместные шаги», — заявил Ниинистё на пресс-конференции.

Отмечается, что 17 мая президент Финляндии проведет встречу с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон, в ходе которой они обсудят процесс синхронизации вступления двух стран в НАТО. В частности, оба высших руководителя должны определиться с датой подачи заявки.

Напомним, что заявка Швеции была составлена и распечатана. 17 мая ее под камеры подписала министр иностранных дел Анн Линде.