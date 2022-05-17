София, , 13:37 — REGNUM Глава МИД Болгарии Теодора Генчовска 16 мая заявила, что София продолжает испытывать давление по вопросу о скорейшем начале переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС, однако в Болгарии не намерены отказываться от требований о включении упоминания о болгарском нацменьшинстве в конституцию Северной Македонии. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

Правительство Болгарии (сс) Radi Sadek

Генчовска заявила, что от Северной Македонии ждут конкретных мер по реализации договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве.

При этом Генчовска отметила, что одного лишь изменения конституции Северной Македонии ради включения туда упоминания о македонском нацменьшинстве будет недостаточно для снятия болгарского вето на начало переговоров о вхождении Северной Македонии в ЕС.

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