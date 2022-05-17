Москва, 17 мая 2022, 12:36 — REGNUM Украина является «расходным материалом» для стран ЗАпада в войне с Россией, заявил 17 мая глава МИД РФ Сергей Лавров.
Так, напомнил он, верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил публично, что «на этой войне победа должна быть достигнута на поле боя», а в США и Британии заявляют, что «мы не имеем права позволить России победить, Россия должна потерпеть поражение».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ заявил, что Североатлантический альянс под руководством подмявших под себя весь Запад США грубо нарушил обязательства не укреплять свою безопасность за счет других стран.
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