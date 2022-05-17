Москва, 17 мая, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Украина является «расходным материалом» для стран Запада в войне с Россией, заявил 17 мая глава МИД РФ Сергей Лавров.

Mid.ru Сергей Лавров

«Украина никому не нужна. Украина — это «расходный» материал в гибридной тотальной войне с Российской Федерацией. Теперь это не вызывает ни у кого никаких сомнений. Это объявлено публично», — сказал Лавров на просветительском марафоне Российского общества «Знание».

Так, напомнил он, верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил публично, что «на этой войне победа должна быть достигнута на поле боя», а в США и Британии заявляют, что «мы не имеем права позволить России победить, Россия должна потерпеть поражение».

«То есть война ими объявлена, и отнюдь не между Украиной и Россией, а между Западом и Россией. А Украина уже стала… знаете, есть уже расхожее выражение, что Запад готов воевать до последнего украинца — очень метко», — заключил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ заявил, что Североатлантический альянс под руководством подмявших под себя весь Запад США грубо нарушил обязательства не укреплять свою безопасность за счет других стран.

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