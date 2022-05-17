Саратов, , 12:36 — REGNUM В Саратовской области выявили за последние сутки 100 новых случаев заражения коронавирусом, накануне заболевание подтвердили у 139 человек. Госпитализировали за минувший день 86 пациентов, выписали 103 человека, сообщает 17 мая региональный оперативный штаб.

Пандемия коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего в регионе зарегистрирован 250 741 случай заражения коронавирусом, выздоровели 243 262 человека.

В ковид-стационарах находятся 365 пациентов, амбулаторно помощь оказывают 1243 жителям.

За сутки скончался один ковид-пациент. Всего от последствий заражения коронавирусом умерли по области 5956 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, получение ГНЦ ВБ «Вектор» евразийских патентов на препараты от коронавируса — это признание качества российских вакцин на международном уровне.

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