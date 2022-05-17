Ярославль, 17 мая 2022, 12:35 — REGNUM Депутаты комитета по жилищно-коммунальному комплексу Ярославской областной думы поддержали проект закона, который оставляет в региональной программе капитального ремонта общежития. Об этом сообщает сайт областной думы.
Ранее из программы капремонта были исключены дома, в которых менее пяти квартир. Под этот закон попал и ряд общежитий, так как комнаты в них не считаются квартирами.
Члены комитета поддержали предложенный законопроект и рекомендовали Ярославской областной думе принять его сразу в двух чтениях. После принятия закона общежития останутся в программе капремонта, а собственники помещений продолжат платить взносы на капитальный ремонт.
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