Ярославль, 17 мая, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Депутаты комитета по жилищно-коммунальному комплексу Ярославской областной думы поддержали проект закона, который оставляет в региональной программе капитального ремонта общежития. Об этом сообщает сайт областной думы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коридор общежития

Ранее из программы капремонта были исключены дома, в которых менее пяти квартир. Под этот закон попал и ряд общежитий, так как комнаты в них не считаются квартирами.

«Сложилась ситуация, когда дома, в которых небольшое количество квартир, но большое число комнат, попала в категорию небольших домов и была исключена из программы. Но при этом, мы понимаем, что подавляющая часть этих общежитий находится не в лучшем состоянии и, конечно, требует капитального ремонта», — сказал заместитель председателя комитета по ЖКК Андрей Щенников.

Члены комитета поддержали предложенный законопроект и рекомендовали Ярославской областной думе принять его сразу в двух чтениях. После принятия закона общежития останутся в программе капремонта, а собственники помещений продолжат платить взносы на капитальный ремонт.