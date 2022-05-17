Тула, 17 мая 2022, 12:35 — REGNUM Уголовные дела по статьям о взяточничестве и превышении должностных полномочий возбуждены в отношении 32-летнего сотрудника исправительного учреждения в Туле, сообщили 17 мая в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по региону.
Дела возбуждены по материалам региональных управлений ФСБ и ФСИН России.
Как полагает следствие, в 2021 году фигурант дела неоднократно получал взятки от родственницы одного из осуждённых за пронос на территорию колонии мобильных телефонов и сим-карт к ним.
Сейчас следователи устанавливают, были ли это единственные нарушения закона со стороны обвиняемого. Сам фигурант дела по ходатайству следствия отправлен под домашний арест.