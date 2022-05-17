Тула, 17 мая, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Уголовные дела по статьям о взяточничестве и превышении должностных полномочий возбуждены в отношении 32-летнего сотрудника исправительного учреждения в Туле, сообщили 17 мая в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Дела возбуждены по материалам региональных управлений ФСБ и ФСИН России.

Как полагает следствие, в 2021 году фигурант дела неоднократно получал взятки от родственницы одного из осуждённых за пронос на территорию колонии мобильных телефонов и сим-карт к ним.

«Своими действиями обвиняемый существенно нарушил охраняемые законом интересы общества и государства, подорвав авторитет уголовно-исполнительной системы Российской Федерации», — уточнили в следственном управлении.

Сейчас следователи устанавливают, были ли это единственные нарушения закона со стороны обвиняемого. Сам фигурант дела по ходатайству следствия отправлен под домашний арест.