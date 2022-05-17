Белгород, , 12:35 — REGNUM В Белгородской области за прошедшие сутки выписаны с выздоровлением 42 ковид-пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 мая в региональном оперативном штабе. Скончался один человек. В стационарах находятся 73 больных, под амбулаторным наблюдением — 681 житель.

Всего в Белгородской области зарегистрировано 130 438 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 127 432 человека, осложнения при инфекции стали причиной смерти 2 252 пациентов.

По данным федерального оперштаба, за истекшие сутки госпитализировано 37 новых ковид-пациентов.