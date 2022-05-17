Москва, , 12:34 — REGNUM США полагают, что на них не распространяются правила Устава ООН. Об этом 17 мая заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на III просветительском марафоне Российского общества «Знание».

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Соединённые Штаты считают себя вправе — они себя называют исключительной нацией, — считают себя вправе самим определять, где и что им можно делать независимо от того, соответствует ли это их желание обязательствам по Уставу ООН», — заявил Лавров.

«А там сказано, что страны воздерживаются от вмешательства во внутренние дела друг друга: и от применения силы и от использования угрозы силы, кроме как случаями, предусмотренных Уставом. А случаев таких два: индивидуальная или коллективная самооборона, как в частности мы действуем, защищая жителей Донбасса… и второй случай — по решению Совета Безопасности ООН», — указал он.