Биробиджан, 17 мая, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Жители Биробиджана жалуются на задымление и запах гари, которые вызваны многочисленными палами сухой растительности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 мая в управлении МЧС по Еврейской АО.

Dsns.gov.ua Лесной пожар

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Пожарные выезжают на тушение палов сухой растительность более 10 раз в сутки.

Так, сообщение о возгорании в районе села Раздольное Биробиджанского района поступило поздно — пожар и дым от него успели распространиться.

«В настоящий момент к месту пожара стянуты силы и средства пожарно-спасательных подразделений. Место возгорания со всех сторон окружено водой. Внутри образовавшегося пала работать невозможно, так как там болотистая местность. Пожарные ликвидировали отдельные очаги горения по кромке территории, продолжается наземная разведка территории. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики от пожара нет», — пояснил начальник Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области Анатолий Панов.

На территории всей Еврейской АО действует особый противопожарный режим и за нарушения его ограничений предусмотрены штрафы. А тем, кто окажет содействие и сообщит достоверную информацию о поджигателях или поможет в их поимке в ЕАО платят вознаграждение — 2 и 10 тыс. рублей соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Зиминском районе Иркутской области 17 мая увеличены силы и средства министерства лесного комплекса региона и арендаторов лесных участков для тушения крупного пожара в районе сел Кундулун и Буря. Угрозы населенным пунктам нет.