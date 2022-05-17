Москва, , 12:32 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить протокольное поручение для введения запрета обмена сдавшихся нацистов, передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

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"В соответствии с нашим регламентом просьба подготовить соответствующее протокольное поручение. Давайте его проработаем вместе с комитетом по обороне и безопасности», — сказал Володин в ответ на предложение депутата Госдумы от СРЗП Анатолий Вассермана.

По убеждению спикера палаты парламента, «нацистские преступники не должны подлежать обмену».

«Это военные преступники, и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом», — подчеркнул он.

Россия делает все для того, чтобы раненых военнопленных лечили, обращались гуманно с теми, кто сдался в плен или попал в плен, в отличии от Вооруженных сил Украины и украинской власти, которые творят жестокость и истязают наших военнопленных, возмущен Володин.

Но что касается нацистов, позиция здесь должна быть неизменна.

«Это одна из целей специальной военной операции, поэтому давайте следовать решению этой задачи», — подчеркнул Володин.

В ходе заседания Вассерман обратил внимание на то, что сдача боевиков Азова (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — первый шаг к их освобождению. В этой связи связи он предложил «принять постановление или даже закон, запрещающий обмен кого бы то ни было из нацистских преступников — от тех, кто напрямую участвовал в убийствах мирных жителей, до тех, кто просто разукрасил себя фашистскими татуировками».

В свою очередь и.о. главы фракции ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) предложил снять мораторий на смертную казнь для нацистов.

За прошедшие сутки более 250 боевиков, укрывавшихся на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, сложили оружие и сдались в плен, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

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