Париж, , 12:34 — REGNUM Французская энергетическая компания Engie заявила 17 мая, что ведет переговоры с «Газпромом» об изменении схемы оплаты поставок российского газа, передает агентство Reuters. Также компания сообщила о росте прибыли в первом квартале 2022 года и повысила свой финансовый прогноз на 2022 год.

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«Engie ведет с «Газпромом» переговоры касательно запроса России об изменении схемы оплаты поставок российского газа. Группа предприняла необходимые шаги, чтобы быть готовой выполнить свои платежные обязательства, если это соответствует европейским санкционным рамкам и не меняет баланса рисков для Engie», — говорится в заявлении компании.

Также Engie повысила свои ожидания по доходам свой финансовый прогноз на 2022 год в контексте роста цен на электроэнергию, выросших после введения войск России на Украину.

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