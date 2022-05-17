Санкт-Петербург, 17 мая, 2022, 12:34 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге 730 человек выздоровели от COVID-19. Это в 2,5 раза больше, чем за предыдущие сутки. Об этом 17 мая заявили в федеральном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В Северной столице за минувшие сутки выявили 326 случаев заражения коронавирусом, что на восемь случаев меньше, чем сутками ранее. Статистика заражения стала сокращаться в Петербурге медленными темпами.

Жертвами вируса за минувшие сутки стали 11 больных. Показатель смертности возрос за сутки лишь на одного пациента.

Отметим, что с момента обнаружения первого случая заражения коронавирусом в Петербурге выявили 1 525 195 таких случаев. От COVID-19, как основной причины, скончались 33 698 больных, а выздоровели 1 487 998 пациентов.