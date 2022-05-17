Кишинёв, , 12:32 — REGNUM В Молдавии 18 мая стартует программа по модернизации железнодорожных путей на юге страны. Об этом в эфире канала BasTV сообщил директор госпредприятия «Молдавская железная дорога» (МЖД) Олег Тофилат.

Железные дороги

Он рассказал, что проект будет помогать реализовать компания из Казахстана. Планируется провести капитальный ремонт 233 километров путей: от Бендер до села Джурджулешть на границе с Румынией.

«Надеюсь, он положит начало целой серии проектов по реконструкции железнодорожной инфраструктуры», — сказал Тофилат.

Стоит отметить, что ранее в компании «Молдавская железная дорога» сообщили о финансовых проблемах. Сотрудникам предприятия по нескольку месяцев не платили зарплату, пассажирское движение после отмены ковидных мер восстановили не сразу из-за отсутствия средств.

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