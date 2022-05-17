Кишинёв, 17 мая 2022, 12:32 — REGNUM В Молдавии 18 мая стартует программа по модернизации железнодорожных путей на юге страны. Об этом в эфире канала BasTV сообщил директор госпредприятия «Молдавская железная дорога» (МЖД) Олег Тофилат.
Он рассказал, что проект будет помогать реализовать компания из Казахстана. Планируется провести капитальный ремонт 233 километров путей: от Бендер до села Джурджулешть на границе с Румынией.
«Надеюсь, он положит начало целой серии проектов по реконструкции железнодорожной инфраструктуры», — сказал Тофилат.
Стоит отметить, что ранее в компании «Молдавская железная дорога» сообщили о финансовых проблемах. Сотрудникам предприятия по нескольку месяцев не платили зарплату, пассажирское движение после отмены ковидных мер восстановили не сразу из-за отсутствия средств.
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