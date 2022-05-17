Ростов-на-Дону, 17 мая, 2022, 12:31 — ИА Регнум. В Ростовской области на три дня объявили штормовое предупреждение из-за ливней, града и шквалистого ветра. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 17 мая.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Дождь

Согласно прогнозу синоптиков, во второй половине дня и до конца суток 17 мая местами по Ростовской области пройдут сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и градом. Осадки будет сопровождать шквалистый ветер, порывы которого будут достигать 20-22 метров в секунду.

Непогода в Ростовской области сохранится в течение суток 18 и 19 мая.