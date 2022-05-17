Ставрополь, 17 мая, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В Северо-Кавказском федеральном округе может быть создана единая информационная платформа по поиску работы. Проект планирует реализовать АО Кавказ. РФ при участии Минтруда России, сообщили 17 мая в пресс-службе компании.

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Поручение создать такую интернет-платформу дал министр экономического развития РФ Максим Решетников. Проект представил в рамках стратегической сессии по вопросу развития среднего профессионального образования в СКФО до 2030 года заместитель генерального директора АО «Кавказ. РФ» Николай Гончаров.

Он отметил, что в России это первый опыт создания такого проекта на основе данных массива информации в сфере занятости, в том числе о кадровых потребностях, мерах господдержки в сфере труда, доступных образовательных программах и других данных. Пользователь этого портала сможет «сформировать полную и объективную картину занятости с привязкой к месту проживания», отметил Гончаров.

Данная информационная платформа рассчитана на ищущих работу, выпускников вузов и ссузов, работодателей.