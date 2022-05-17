Санкт-Петербург, , 12:32 — REGNUM В Санкт-Петербурге продлят южную набережную «Лахта Центра», где появится новое общественное пространство, сообщили 17 мая в пресс-службе ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Лахта-центр Дарья Драй © ИА REGNUM

Проектно-сметную документацию на первый этап работ рассмотрели в Главгосэкспертизе, также было получено положительное заключение государственной экологической экспертизы.

На первом этапе предусмотрено строительство берегоукрепления на участке протяженностью 172,44 м, что позволит продлить набережную до яхт-клуба Санкт-Петербурга, базирующегося в порту «Геркулес». На новом участке набережной будут велодорожки, необычные разноуровневые скамейки и амфитеатр со световой инсталляцией.

«Создается пространство под рекреационную зону, проектируемую на втором этапе. Конструкция берегоукреления представляет собой свайный ростверк с передним шпунтом. Проектными решениями также предусмотрены смотровая площадка и спуск к воде», — рассказал главный специалист отдела объектов коммунального и водного хозяйства Управления объектов транспортного и гидротехнического назначения Главгосэкспертизы России Николай Волгин.

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