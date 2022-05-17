Москва, 17 мая, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Североатлантический альянс под руководством подмявших под себя весь Запад США грубо нарушил обязательства не укреплять свою безопасность за счет других стран. Об этом 17 мая заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Mid.ru Сергей Лавров

«Очевидно, тут даже, по-моему, нет смысла особо на этом «заострять внимание, что наши натовские коллеги под водительством США, которые подмяли под себя весь Запад, это сейчас уже всем очевидно, грубейшим образом нарушили как обязательства не укреплять свою безопасность за счет других, так и обязательства не допускать, чтобы какая-либо одна организация, в данном случае НАТО, не претендовала на ведущие позиции, диктуя свою волю всем остальным», — сказал Лавров в ходе марафона «Новые горизонты».

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что результатом такой линии стран Запада стало безудержное расширение Североатлантического альянса на восток.